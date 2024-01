Laulja Marju Länik oma lähiringkonnast: mul on tekkinud sõpru, kelle najal saan nutta, kui vaja

Tänavu Panus Eesti Muusikasse auhinnaga pärjatud laulja tõdeb, et rasketel hetkedel on ta ümber ka inimesi, kellega muresid jagada. „Mul on tekkinud selliseid hästi toredaid sõpru, kes on mul olnud juba mitukümmend aastat. Nende naljal saan ma nutta, kui vaja on.“ Marju tõdeb, et vanemas eas tuleb ta ellu uusi sõpru jätkuvalt juurde. „Nad on alguses olnud minu fännid ja aja jooksul oleme saanud rohkem tuttavamaks. Näiteks eelmisel aastalgi käis üks abielupaar mu esinemistel viis korda. Küll Pärnus, Elvas, Türil, Sillamäel kui ka Tallinnas. Nad toovad mulle nii palju lilli ja mõneti võib öelda, et oleme nagu sõbrad.“