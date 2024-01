KAS LEIAB? Eestlanna otsib Netflixi tõsielusaates armastust, sest on senistes kallimates vaid pettunud: see saade on geniaalne viis kaaslase leidmiseks!

„Kohtamas käimine on nii digitaliseeritud, et vahetut suhtlust jääb aina vähemaks. Inimesed teevad oma valikuid pinnapealsete faktorite – välimus, töö ja elukoht – põhjal. Mina olen pigem tunnete inimene ja tõsiasi on see, et keegi meist ei näe viie aasta pärast välja nagu praegu. Üks hetk istume me kõik pingil kortsus, vanade ja haisvatena. Seetõttu ongi tänane tutvumise kontseptsioon nii vale,“ usub kunstihingega eestlanna Krisse-Ly Kuldkepp (30), kes hakkab Netflixi tõsielusaates „Love is blind“ armastust otsima.