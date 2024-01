TRAGÖÖDIA: „Kutsuge Cobra 11“ staar ja tema väikesed tütred hukkusid lennuõnnetuses

USA väljaande New York Post teatel juhtus traagiline õnnetus neljapäeval, kui väikelennuk, pardal Oliver ning tema tütred Annik (12) ja Madita (10), Bequia-nimelise Kariibi mere saare lähistel ookeani kukkus. Surma sai ka lennuki omanik ja piloot Robert Sachs. Kohaliku politsei teatel oli ühemootoriline lennuk parajasti teel Bequialt lähedal asuvale St Lucia saarele, kui Sachs teatas Bequia lennudispetšerile, et lennukil on tekkinud mootoririke ja et ta kavatseb saarele naasta. Kuid Bequiale lennuk ei jõudnud, vaid sööstis ookeani ja vajus vee alla.