GALERII | SURMAPOISIGA SOTID SELGEKS! Marju Kõivupuu tähistas igavikulise raamatu sündi

Folklorist Marju Kõivupuu esitles teisipäeval raamatut teemal, millest pole pääsu ühelgi inimesel: surm. Ehkki surmast rääkimine võib tunduda raske ja ebamugav, ei pea see sugugi nii olema. Kui surmapoisiga on sotid selged, siis on kergem siit ilmast lahkuda.