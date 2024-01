„Rannavalve“ täht pidas rinnavähi sümptomeid menopausiks

Omaaegne „Rannavalve“ kaunitar Nicole Eggert paljastas esmaspäeval, et tal on diagnoositud teise staadiumi rinnavähk. 51aastane näitlejanna pidas sümptomeid algul menopausiks. Ees seisab pikk ja kulukas ravi, kuid üksikemana on ta niigi rahalistes raskustes.