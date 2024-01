Koit Toome: kui muusika tõstab filmi järgmisele tasemele ja sul on kananahk ihul, täidab see sajaprotsendiliselt eesmärki

Koit Toome tunnistab, et on olnud tohutu filmimuusika fänn. „Kui ma käisin kinos selliseid eepilisemaid filme vaatamas, siis minu jaoks on filmimuusika sama suur elamus kui film ise," ütleb ta.

Koit Toome toob enda filmimuusika lemmikutest välja instrumentaalse pala filmist „Gladiaator“. Lisaks sellele, et film on super, Esiteks see film ise on super. Teiseks pole palju heliloojaid, kes sellistele eepilistele filmidele muusikat teevad. „Neid mehi saab ühe käe sõrmedel lugeda,“ ütleb ta.

„Kui muusika tõstab filmi veel järgmisele tasemele ja sul on kananahk ihul, siis see on sajaprotsendiliselt eesmärgi täitnud," arvab Toome.

Lemmikute hulgast toob Koit Toome veel välja 1997. aasta Disney animatsiooni „Hercules“ soundtrack'ilt pärineva „Go The Distance“, mida esitab Michael Bolton.