AUS MÄNG VÕI ONUPOJAPOLIITIKA? Kuidas selguvad Eesti Muusikaauhindadele kandideerivad artistid ja muusikapalad?

Et kõik ausalt ära rääkida, pean alustama sellest, et pressisin end Eesti Muusikaauhindade (ehk EMA) žüriisse ise. Ja põhjust pole vaja kaugelt otsida: olen töö tõttu seda üritust aastate jooksul päris mitmel korral jälginud ning kajastanud. Ja ausalt, nii mõnelgi korral olen ka imestanud tulemuste üle. Et kuidas küll selline bänd, kellest mina polnud varem kuulnudki, auhinna pälvis? Ja kuidas küll üks või teine (minu arvates) üliäge artist auhinnasaajate ringi ei saanudki? Tunnistan täitsa ausalt, et nagu paljud teisedki, olen ka mina tabanud end mõttelt, et küllap korraldajad oma sõpru ja sugulasi sinna auhinnasaajate hulka pressivad…