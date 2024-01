GALERII | Uljad karmoškahelid ja kõlisevad hõbeehted: setod tähistasid Tartu Raekoja platsil talsipühi

„Selle pakasega tuleb just nimelt õues tantsida, põsepuna pole siis tarvis, põsed punetavad nagu ladvaõunad, “ ütleb naine, kelle mantli siiluvahelt vilksatavad uhked hõbeehted. Ta on tulnud Tartu Raekoja platsile jalga keerutama – setude jõulud ehk talsipühad on täies hoos. Naisi, kes pealaest jalatallani uhketes setu rahvariietes, on siin palju.