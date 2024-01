KULLAKAEVURI PIHTIMUS | Kuidas ma Tallinnas Austria miljonäri koorisin. „Pelgasin, et peame nüüd minema tema hotellituppa šampanjat jooma.“

Chrislyn-Isabel Mägi (nimi muudetud, aga toimetusele teada) pihib: „Vanus on vaid number, kui süda on noor. Või kui rahakott on piisavalt kopsakas ja selle rauad kerged avanema. Vaadates südatalvel Instagramist pilte tuttavate soojamaareisidest, on kadedus kerge kihvatama. Sooviks isegi Jacquemus’ kotti kanda, Aperol Spritzi limpsida ja palmi all pikutada! Ühel hetkel kasvas mu meeleheide niivõrd suureks, et otsustasin ohjad haarata ja anda parima, et end sammukestki sellele pealtnäha elitaarsele eluviisile lähemale nihutada. Olin valmis kasvõi moraalinormid ajutiselt prügikasti viskama.“