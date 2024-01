TEEKOND JÄTKUB | „Savvusanna sõsarad“ võitis Ameerikas tugevas konkurentsis järgmise auhinna

Produtsent Marianne Ostrat sõnab: „Värskelt pälvitud rahvusvaheline naisfilmiajakirjanike auhind taaskinnitab, et “Savvusanna sõsarad“ on USAs leidnud toetajaskonna ning on oma sihtgrupi hulgas kõrgelt hinnatud. On suur au võita see auhind konkurentsis nelja väga tugeva dokumentaalfilmiga, millest kõiki peetakse tõenäolisteks peatseteks Oscari nominentideks, ning rõõm jagada auhinda „Ameerika sümfooniaga“.