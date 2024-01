UUENDUSED, PUNANINA JA MUSITAV KÕMUPAARIKE: millega paistis silma tänavune Kuldgloobuste gala?

Paar aastat tagasi paistis, et Kuldgloobuste galaga on lõpp – auhinnaorganisatsioon oli end niivõrd suurtesse skandaalidesse mässinud, et staarid korraldasid sellele boikoti. Nüüd naasis tseremoonia uute omanike, uute kategooriate ja varasemast mitmekesisemate hääletajatega.