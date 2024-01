HÜVA NÕU | Miks me ei julge tunda negatiivseid tundeid? Miks kardame tagajärgi?

Elustiilidisainer ja kirjanik Merit Raju tõdeb, et inimesed ei julge sageli tunda negatiivseid tundeid – elus justkui tohiks tunda ainult positiivset. Ta leiab, et ehk on see kuidagi seotud ka sellega, et lapsepõlves öeldakse meile sageli, kui oleme haiget saanud, et see on tühiasi, pole midagi.