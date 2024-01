Aasta džässhelilooja Karmen Rõivassepp: kui enam loomingulist sädet leida ei suuda, tuleb ennast raputada

Karmeni juured on Valgas. Ta on seal sündinud, kasvanud ja elanud põhikooli lõpuni. Muusikakoolis klaveriõpingute kõrval jäi tal aega ka spordi, tantsimise ja näiteringiga tegelemiseks. Karmen on pärit perest, kus muusika on olnud au sees ning laul ja pillimäng on kõlanud sünnipäevadel ja muudel koosviibimistel. „Isa laulab ja mängib akordionit, vennad ja õde on õppinud klaverit ja laulavad väga hästi,„ märgib noor muusik. Kodust kaasa saadud muusikaarmastus ja erinevate muusikastiilide kuulamine viis teda aja jooksul džässi juurde. „Isu klaveril improviseerida ja teha midagi, mis tuleks minust enesest, oli mul kogu aeg olemas.“ Just nõndaviisi – klaveril improviseerides ongi hiljem sündinud tema kirjutatud muusika, mida on kokku kolme plaadi jagu.