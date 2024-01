ÕL VIDEO | Peeter Võsa alustab oma reisisaatega ja viib vaataja Vietnami. Lisaks ilule saab näha ekraanil ka seda, mis tavaturisti eest sageli varjul!

Peeter Võsa meenutab, et Vietnam on talle tuttav juba Nõukogude ajast – sealt tuli Vietnami salv ja pesukäsnad. „Nõukogude Liit kasutas kõikide nende põllutööliste rasket tööd ja vaeva ära üsna mõnusalt, vägivaldselt ja propagandistlikult! Ja vietnamlased on siiamaani selle üle õnnelikud – kommunistlik ühiskond,“ räägib Võsa.