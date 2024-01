Lembeballaadide meister Michael Bolton lükkas kontserttuuri edasi, kuna sai karmi diagnoosi. Ohumärke täheldati juba varem!

Fännid hakkasid Boltoni tervise pärast muret tundma 1. jõulupühal, 25. detsembril, mil Ameerikas läks eetrisse Walt Disney imeline jõuluparaad, kus esinesid paljud staarid, teiste seas ka Bolton. Seal tehtud videoklipist on näha, et kuigi mehe hääl kõlas endiselt kaunilt esitades igihaljast laulu „Joy to the World”, oli Bolton peaaegu liikumatult laval ning näogrimassist võis järeldada, et ta tundis end halvasti ning võis olla ka valudes.