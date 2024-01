Enn Eesmaa ja Tanel Kiik räägivad, mida tunnevad päev pärast Keskerakonnast lahkumist: „Ma ei suutnud enam vaielda selle üle, kas vaktsiin on mürk või ravim.“

Nii legendaarsest telemehest riigikogu liige Enn Eesmaa kui vastne sotsiaaldemokraat Tanel Kiik on päev pärast pommuudist positiivselt meelestatud. Pärast 20 aastat Keskerakonnas, on Eesmaa veendunud, et sealt nüüd lahkudes ja parteituna akna all hääletades saab ta lähtuda justnimelt oma sisetundest ja maailmavaatest mitte erakondlikust programmist. Kiige sõnul oli põhjuseid lahkumiseks palju, muuhulgas ei soovinud ta kulutada oma energiat e-valimiste võltsimise ja vaktsiini kahjulikkuse ümber lükkamisele.