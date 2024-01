„PUUDUTA MIND“ 309. SAADE | Endine vangla psühholoog Ebe Põder: ainult meie ei näe, et kriminaalidel on kaks paari tiibu ja nad on ingliteks muutunud

Müstilistele ja vahel ka maistele teemadele pühendunud saate „Puuduta mind“ külaliseks on seekord kliiniline psühholoog Ebe Põder. ​Ta on töötanud nii vastsete koolilõpetajate karjäärinõustajana, kui ka psühholoogina nii Patarei, kui ka Tallinna vanglas. Tema tööriistakasti lisandusid teadmised kinnipeetavate psühholoogilisest loomusest ning oskused neid motiveeriva intervjueerimisega õiguskuulekale käitumisele suunata. „Kui astusin vanglasse, siis oli tunne, et sattusin hingeliselt haigete inimeste juurde. Kaua kasutasin nende kohta väljendit haavatud tiivaga linnud,“ räägib Ebe. Lisaks püüame saates leida vastust küsimusele, miks inimkond on jõudnud nii keerulisse ajajärku, kuidas leida hingelist rahu ning kuhu maailm lõpuks välja jõuda võib?

Vaata põnevat saadet!