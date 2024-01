ÕL TV | Justin Petrone: „Itaalias on kättemaksukultuur võimas ja olen seda Eestiski enda sees tundnud. See on ka mulle hirmus.“

„Mind huvitab naistes põnevus, ohtlikkus,“ räägib ameerika-itaalia juurtega kirjanik Justin Petrone (44). Kuid ohtlikkust ja kirglikkust on ka temas endas. „Itaalias on võimas kättemaksukultuur. Olen seda isegi Eestis enda sees tundnud ja see on mulle ka hirmus.“