AVAMEELNE INTERVJUU PÄRAST VANGLAELU! Ema surmale kaasa aidanud väärkoheldud ameeriklanna: arvasin, et tema tapmine on ainus võimalus

Aastaid ema väärkohtlemise all kannatanud ameeriklanna Gypsy Rose Blanchard kavandas ema mõrva ja istus selle eest 10 aastat trellide taga. Tänaseks on Gypsy pääsenud vabadusse ja ta on otsustanud oma minevikku avalikult jagada. „Ma ei tahtnud, et ta sureks. Tahtsin lihtsalt oma olukorrast välja tulla ja arvasin, et see on ainus väljapääs,“ ütles Gypsy „Good Morning America“ intervjuus.