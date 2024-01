MIS JUHTUS? „Aasta jooksul oli eestlastel jäänud mulje, et kogu filmimaailm tantsib Anna Hintsi saunafilmi taktikepi järgi, ja nüüd siis selline uudis.“

Mullu peadpööritavat edu saavutanud Anna Hintsi dokumentaalil „Savvusanna sõsarad“ jääb kahjuks see kõige kuldsem mehike – Oscar – saamata, ent sellest hoolimata on „Savvusanna“ edu olnud muljetavaldav. Kuid miks Ameerika filmikunsti ja -teaduste akadeemia nominatsioon filmil siiski saamata jäi?