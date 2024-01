„HOMMIKUSÖÖK STAARIGA“ | Justin Petrone: Viljandis levib hirmus legend, et Anu Saagim paneb kõik mehed nahka

Justin: „Issand jumal, miks eestlased on nii kinnised! Ma kirjutasin artikli Edasis, kuidas ma käisin kõndimas ümber Viljandi järve ja tihti juhtus, et ma olin ainuke inimene teel ja kui tuli keegi mulle vastu, siis nad kõndisid must mööda. Tema oli seal ja mina siin ja ta ei vaadanud mu silmadesse. Mulle oli see nii veider, et ma hakkasin mõtlema, kas ma olen nähtamatu inimene. Kuidas nad ei näe mind! Ja siis ühel kohalikul oli kummaline seletus selle kohta.“