LUGEMISSOOVITUS | Kohustuslik raamat igale muusikahuvilisele

Susan Rogersi ja Ogi Ogase teos „Nii see kõlab. Mida ütleb sinu kohta muusika, mida armastad“ (Varrak, 2023) on teekond, mis avab muusika teaduslikke tagamaid ja hinge ning paljastab saladused, miks meie lemmiklaulud meid liigutavad. See on ka lugu teerajajast, kes alustas tavalise helitehnikuna Los Angeleses, töötas end üles ja sai juhtivaks helirežissööriks Prince’i albumi „Purple Rain“ juures ning lõi seejärel ühe kõigi aegade edukaima naissoost produtsendina esikohahitte, nagu näiteks ansambli Barenaked Ladies „One Week“.

Susan Rogers selgitab, et igaühel meist on oma nn kuulajaprofiil, mis põhineb aju loomuomasel reaktsioonil seitsmele põhimõõtmele, mis on esindatud igas laulus. Kas peame tähtsamaks laulusõnu või meloodiat? Kas eelistame „kaelast ülalpool„ (intellektuaalselt stimuleeriv) või „kaelast allpool“ (instinktiivne ja rütmiline) loodud muusikat? Olgu me maitse esoteeriline või laiatarbeline, Rogers aitab ära tunda oma muusikalist isiksust ja pakub vahendeid, millega suudame oma ainulaadset maitset kirjeldada.