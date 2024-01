LUGEMISSOOVITUS | Salapärane ja sünge, kuid siiski kaasahaarav ja lohutust pakkuv teos Jaapani tuntuimalt kirjanikult

Haruki Murakami „Lõuna pool piiri, lääne pool päikest“ (Varrak, 2023) minategelane Hajime on kolmekümnendates eluaastates kahe eduka džässiklubi omanik. Pealtnäha tundub tema elus kõik hästi olevat, kuni tema ellu naaseb Shimamoto. See taaskohtumine viib Hajime minevikumälestuste radadele ja paneb teda küsima, kas elu, mida ta pidas täiuslikuks, ikkagi on seda. Tema ebakindlust süvendab veelgi veetleva Shimamoto mõistatuslik käitumine. Korraga hakkavad mehe elus toimuma sündmused, milleks ta pole valmis, kuid mis sunnivad teda vaatama sügavale hingepõhja, et leida vastus oma kõhklustele.

Murakamile on omane kasutada oma teostes fantaasia ja reaalsuse põimimist, maagilist realismi, mida täiendab tihti teatud süngus. Tema lugudesse on peidetud sümboleid, mida ei pruugi kohe märgatagi, kuid mis jõuavad lugeja teadvusesse hiljem, kui raamat läbi ja loetule tagasi mõelda. Tulihingelistele Murakami-fännidele on see kindlasti mõnus lugemine, kuid neid, kes autoriga alles tutvust teevad, võib see konkreetne raamat külmaks jätta. Sellistele lugejatele võiksid alustuseks huvi pakkuda „Kafka mererannal“ ja „1Q84“.