TAYLOR SWIFTI KULTUS JÄTKUB! Eesti fännid korraldavad popikoonile pühendatud temaatilise peo

Taylor Swifti rekordeid purustav maailmaturnee „the Eras“ on erakordselt populaarne. Seetõttu pole ime, et paljud fännid on pidanud piletitest suu puhtaks pühkima. Kuid selle asemel, et oma iidoli lugusid üksi nautida, otsustasid kodumaised swiftie'd kokku saada ning Taylorile pühendatud peo korraldada.