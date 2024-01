MILLEKS HÄMADA?! Taani kroonprintsipaari armulugu ei alanud nii, nagu seni on väidetud

Varem on väidetud, et 28aastane Mary tutvus Frederikiga 2000. aasta septembris rahvarohkes Sydney kõrtsis puhtjuhuslikult ning tal polnud aimugi, et tegu on tulevase Taani kuningaga. Noor naine oli sattunud Slip Inni tänu oma korterikaaslasele Andrew Milesile, kes vastas oma tuttava Beatrice Tarnawski kutsele tulla sinna pitsat sööma ja õlut jooma. Austraallased tähistasid võidukalt ujuja Ian Thorpe'i esimest olümpiakulda Sydney suveolümpial.