NICOLAS CAGE 60: tõusude ja mõõnade meister hakkab otsi kokku tõmbama

Nicolas Kim Coppola sündis 7. jaanuaril 1964 Hollywoodi koorekihi äärealal: tema onu on kuulus režissöör Francis Ford Coppola. Koreograafist ema Joy Vogelsang kannatas paraku skisofreenia ja depressiooni all ning veetis suurema osa Nicolase ja tema vanemate vendade lapsepõlvest psühhiaatriahaiglates, kirjutab CBS Newsi portaal. Lapsed kasvasid kirjandusprofessorist isa August Coppola käe all. Isa tutvustas Nicolasele Itaalia ja Saksa kineaste. Teismelisena töötas poiss kinos ja oli suurest ekraanist lummatud. „Tahtsin olla James Dean „Põhjuseta mässajas“ ja kanda seda punast jakki. Tahtsin olla John [Travolta] „Laupäevaõhtuses palavikus“. Tulin kinost välja nagu elektrist laetuna. Mõtlesin: „Jaa, ma tahan sinna!“"