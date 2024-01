TÄNA ON VIIMANE PÄEV! Folklorist Marju Kõivupuu: vanadel aegadel võis peale 6. jaanuari head uut aastat soovimine kaasa tuua trahvi

Tänased inimesed kipuvad vahel nurisema, et miks peale 6. jaanuari enam ei tohi head uut aastat soovida, et mis rumal komme see selline on. Varasematel sajanditel oli üsna rangelt reguleeritud pühade algus- ja lõpukuupäevad ning hea toon (et mitte öelda – nõue) oli nendest reeglitest ka kinni pidada. Vastsel juhul võidi rikkujaid trahvida. Kas siis päriselt või sümboolselt, sõltus juba ajast ja oludest.