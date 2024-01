Britney Spears kuulutas, et ei esine enam iial

New York Post ja Briti tabloid The Sun on väitnud, et poptähtedel Charli XCX-il ja Julia Michaelsil on palutud Spearsi uuele plaadile laule kirjutada. Kuid Britney kuulutas Instagramis, et suurem osa teda puudutavatest uudistest on täielik jama. „Aina räägitakse, et ma pöördun mingite suvaliste inimeste poole, et uut plaati teha … Ma ei naase enam iialgi muusikatööstusse!!!“