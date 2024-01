TÄHED JA TÄHEKESED | Priit Kuuse poeg Mattis: vahel mõtlen hirmuga, et pole kunagi sama edukas kui mu isa

„Istun beebitoolis, vaatan ringi ja näen oma peret,“ kirjeldab Mattis Kuusk esimest lapsepõlvemälestust enda kodu tagaaiast. Noormees tunnistab, et pere on talle siiani A ja O ning suhe vanematega väga lähedane. „Veedan oma ema-isaga tihti koos aega,“ sõnab ta rahulolevalt. Rahul on ta sellegi üle, et vanemad osalevad tema elus väga aktiivselt. „Nad aitavad mind alati, kui mul on mingi mure ja toetavad väga minu unistusi. Näiteks sain nende kulul Tartusse kolida ja kokandust õppida,“ räägib ta.