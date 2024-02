„PUUDUTA MIND“ 312. SAADE | Epp Petrone: „Maainimesed on väga murelikud, sest äkki tulevad pealinna inimesed varsti nende maju ja keldreid vallutama.“

Epp: „Käin täna ringi Võrumaa ja Valgamaa koolides ja raamatukogudes, kus räägin keskkonnateemadel. Põhiteemaks, mis meist tulevikus saab. Ja iga kord jõuame oma jutuga maailma lõpu teemadeni välja. Näiteks Harglas või Urvastes olid inimesed päris murelikud. Tallinnast vaadates asuvad need kohad justkui väga kaugel ääremaal. Ja teate mida need inimesed kõige rohkem seal kardavad? Nad kardavad, et see maa ei ole piisavalt kaugel linnadest ja äkki Tallinnast tulevad inimesed, kes tahavad nende keldrisse või majja elama tulla, kui linnades olukord ohtlikuks läheb.“