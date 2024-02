"PUUDUTA MIND" 310. SAADE | Siret ja Janno Seeder räägivad, mida toob algav Draakoniaasta. "Naised muutuvad veel jõulisemaks."

10. veebruaril algab rohelise puudraakoni aasta. Draakon on Hiina horoskoobi loomaringi ainuke mittepäris loom - müütiline olend, kelles olevat 81 linnu ja looma parimad omadused. Ta on tark, helde, tugev ja üllameelne.

Feng shui nõustajate Siret ja Janno Seederi sõnul tuleb algav loomaaasta lausa pööraselt kiire, paljude jaoks aga ka väga edukas.

Raha tuleb ja kaob. Kõiksugu uued ettevõtmised lähevad mühinal kasvama. Eriti õnnelikud on aga need, kelle perre sünnib laps. „Kui inimese sünnikaardis on draakon sees, siis see on nagu kaitseloom,“ sõnab Janno Seeder. „See inimene võib endale rohkem lubada, rohkem riskeerida. Ta on kaitstud.“