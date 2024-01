42aastane Sienna Miller sai noore kallimaga lapse

Mulluses Vogue'i intervjuus paljastas Miller, et tulekul on tütar. Näitlejanna esiktütar Marlowe, kelle isa on näitleja Tom Sturridge, on 11aastane. Sienna on rääkinud, et Marlowe' sünd oli traumaatiline ning esimesed ühised nädalad beebiga väga kurnavad.