HÜVA NÕU | Kliiniline toitumisterapeut: audit aitab selgitada, mis on sinu ülekaalu tegelikud põhjused

Kuigi lühiajalised ja ranged dieedid võivad tuua kiire kaalulanguse, siis pikas perspektiivis pole need kuigi tervislikud. Kliiniline toitumisterapeut Maarja Lember selgitab, et kui kaal langeb, langeb see nii rasva- kui ka lihasmassi arvelt. Kaalunumbri taastõusul suureneb aga tegelikult rohkem rasvamass. Ta toob välja, et eristada tuleks ka näljatunnet ja söögiisu. Kusjuures, ülekaalu audit aitab selgitada, mis on sinu ülekaalu tegelikud põhjused.