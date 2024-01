RAHVAS OTSUSTAB ISE! „Kinoteatri õhtuse vööndi" eetrisse laskmise jaoks hakati allkirju koguma

Paksu pahandust ja kõneainet on toonud „Kinoteatri õhtuse vööndi“ saade, mille viimast osa paar päeva enne jõululaupäeva eetrisse ei lastud ETV peatoimetaja Urmas Oru otsusel. Nüüd on asi jõudnud selleni, et veebikeskkonnas Rahvaalgatus.ee kogutakse allkirju, et viimane osa siiski televaatajateni jõuaks.

Rahvaalgatus nimega „Kinoteatri õhtuse vööndi'' viimane osa eetrisse tagasi!“ eestvedajaks on muusikaga tegelev Robert Lehtma. Algatus on loodud 26. detsembril ja allkirju saab anda selle aasta lõpuni. Selleks, et asi Riigikokku jõuaks on vaja koguda vähemalt 1000 allkirja.

„Kinoteater on minu meelest kvaliteetne satiir. See on loomulikult väga individuaalne ja igaühel on oma arvamus. Ent arvamuste üleselt tundub mulle, et kõnealuses saates käsitleti ühiskondlikult olulisi teemasid. Satiir on karm. Kõik ei saagi sellest aru, sest üldiselt tehakse tehakse nalja just täpselt nende üle, kes sellest aru ei saa,“ õigustab Lehtma „Kinoteatri õhtuse vööndi“ saadet.

„Kinoteatri õhtuse vööndi“ eetrisse laskmise rahvaalgatus veebikeskkonnas Rahvaalgatus.ee. Foto : Kuvatõmmis

Mees lisab, et satiirist ei saa tavaliselt aru inimesed, kes täiesti ausalt ennast kritiseerida ei julge või ei oska. „ERRi otsus saate viimast osa mitte eetrisse lubada on selge tsensuur, sest solvuti. Kui poleks, mida kritiseerida, poleks ka kriitikat – oleme enda ja enda tehtud töö kvaliteedi suhtes ausad,“ tõdeb rahvaalgatuse eestvedaja.