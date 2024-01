ÕL VIDEO | Avaliku elu tegelased soovivad uueks aastaks rahu, rohkem koostööd ja valitsejate poolt rahva murede mõistmist

Peapiiskop Urmas Viilma uus aasta saabus rahulikult pere ringis. „Sel aastal olime külas abikaasa õe perel Keila lähedal. Mõnel aastal oleme sõitnud Muhumaale maakoju. Seal on vähem kära, rohkem vaikust ja rahu. Tavapärasest erinevad aastavahetused on olnud mõne reisiga seoses: Sidneys Austraalias või New Yorgis Ameerikas. Esimesel juhul saabus uus aasta mitmeid tunde varem ja teisel juhul mitmeid tunde hiljem kui Eestis,“ rääkis Viilma oma uue aasta saabumistest.