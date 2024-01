HÜVA NÕU | Kui need kolm asja on sinu elus olemas, siis kõik muu tuleb iseenesest

Me kõik vajame elu tasakaaluks erinevaid asju. Maria soovitab siinkohal küsida endalt, mida vajad just sina enda elu tasakaaluks, sest kui me seda ei tea, siis me ei saa ka tasakaalu hoida. Siis aga tekibki enda ärakaotamine – me ei tea enda vajadusi ja piire. Me ei tea enda suurepärase elu tingimusi.