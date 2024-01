ŠOKIUUDIS: Taani kuninganna loovutab trooni esikpoeg Frederikile

„Olen otsustanud, et nüüd on õige aeg,“ ütleb 83aastane kuninganna Taani kuningliku pere kodulehel avaldatud pöördumises. „14. jaanuaril 2024 – 52 aastat pärast seda, kui minust sai mu armastatud isa järglane – loobun Taani kuninganna tiitlist. Jätan trooni oma pojale kroonprints Frederikile.“ Margrethe II avaldab tänu oma valitsusaastate jooksul saadud toetuse eest ning tänab ka eri aegade valitsusi ja parlamenti koostöö ja usalduse eest. „Suur aitäh nendele paljudele-paljudele inimestele, kes on erilistel puhkudel ja igapäevaelus mind ja mu peret lahkete sõnade ja mõtetega meeles pidanud, muutes need aastad pärlikeeks.“ Monarh loodab, et uuele kuningale ja kuningannale saab osaks samasugune usaldus ja pühendumus mis talle. „Nad väärivad seda! Taani väärib seda! Lõpetan oma uusaastapöördumise tavapärasel moel: JUMAL ÕNNISTAGU TAANIT, JUMAL ÕNNISTAGU TEID KÕIKI.“