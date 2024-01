VAAT SIIS – 45: „45 pole nii tähtis sünnipäev, et seda väga tähistada,“ muigab Koit Toome, et sünnipäevareisi või hiigelpikka pidulauda plaanis ei ole. „Et oleme mõlemad Kaiaga vabakutselised meelelahutuses, täna siin – homme seal, on ka meie elu hektiline. Reisiplaane teeme tavaliselt viimasel hetkel.“ Foto : Erakogu

USKUMATU! KOIT TOOME SAAB HOMME JUBA 45!? Kõik läheb vanuse tulles keerukamaks, tunnistab „vanameister“