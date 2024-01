ÕUDUSED ALGAVAD: Miki-Hiire algversioon vabanes autorikaitse alt

Uudist vahendava BBC Newsi teatel saab nüüd põhimõtteliselt igaüks vana Mikit ja Minniet loata ja tasuta kasutada. Portaali andmeil on juba tulekul näiteks õudusmäng mõrtsukaliku Mikiga ning verine Briti indie-slasher, kus tegutseb Miki kostüümis isik. Kuid Disney firma hoiatas, et Miki uuemad versioonid on endiselt autorikaitse all.