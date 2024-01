KUHU KADUS RAUNO MÄRKS? Hommikuprogrammi uus saatejuht Allan Roosileht: isegi pudelid on köögist juba ära viidud, aga raha ikka ei ole!

Allan Roosileht kinnitab uudist ja tunnistab, et nii heale pakkumisele oli võimatu ära öelda. „Põhjus on klassikaline ja kõigile, kes mind aastate lõikes kuulanud on, ka päris hästi juba teada. Põhjus on sama, miks kõik Gansändrõusised ja Biitlid jälle kokku tulevad – isegi pudelid on köögist juba ära viidud, aga raha ikka ei ole. Ole sa Roosi Aksel või Roosileht, ikka tuleb lavale tagasi tulla. Heas seltskonnas on seda ideaalne teha,“ selgitab diskor. „Suur tänu kõigile, kes on „kadunud poega“ täna kõnede ja õnnitlustega üle kuhjanud. Ei kao Rolling Stones, ei kao ka Roosileht. Rockime täiega!“ võtab ta uudise kokku.