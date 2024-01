UUS AASTA, UUS SUHE | Silvia Ilves tunnistab, et sakslasest kallim on minevik ja süda tuksub juba uuele mehele

Ta ütleb, et on väga tänulik ka ilusa aja eest saksa kallimaga, kes õpetas ja arendas teda ka musikaalselt. Oktoobris toimunud Raimond Valgre 100 kontserdil esitatud „Muinaslugu muusikas“ oli Silvia poolt just salapärasele sakslasele pühendatud. „Tema ei teinud midagi valesti, mina ei teinud midagi valesti. Kuid algusest peale oli selge, et pikk vahemaa võib suhtele saatuslikuks saada,“ arutleb Silvia, kes alustas uut aastat tõelises õnnejoovastuses.