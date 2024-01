SÜDA ON VÕETUD! Katri Teller oma uuest armastusest: leidsin kellegi, kes ei mahu lati alt läbi. Ma leidsin ta!

Liivamägi uuris Tellerilt, kuidas tema vallalisena oma tassi täis hoiab. „Äkki see vallaline naine polegi enam nii vallaline,“ vihjab naine rõõmsalt. Katri tunnistabki, et tal on uus kaaslane ja märgib ära sellegi, et mees on eestlane. „Ei ole need Eesti mehed midagi nii pahad. Mul on latt kõrgel. Kui mingid vennad kõnnivad sealt sirge seljaga alt läbi, pole see minu probleem. Aga nüüd leidsin kellegi, kes ei mahu sealt alt läbi. Ma leidsin ta,“ särab naine tunnistades, et on oma ellu leidnud õige mehe.