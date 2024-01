„HEA TÜDRUK“ PODCAST 11. OSA | Armastus piimavanni vastu ja kiimas külamehed

Aasta teisel päeval on Anu küll pisut käriseva häälega, kuid ilmselgelt on ta uue, 2024. aasta vastu võtnud tõelises Tallinna tulipunktis Vabaduse väljaku kohvik-restoranis Mood vestlusõhtul „Pahad tüdrukud“. „See oli tõeline hot spot, tule-show ja pidu hommikuni,” on Anu veel tänagi elevil.

Vaata-kuula saadet!