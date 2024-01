Katrin ja Enn Tegova lahutavad viis aastat kestnud abielu

„Seitse aastat on parasjagu nii pikk aeg, et kõik on nagu räägitud, vaja on uut hingamist, õhku,“ tunnistab Enn Tegova(77), kes on olnud üle seitsme aasta suhtes ja viis aastat abielus režissööri ning kultuuriturundaja Katrin Tegovaga(41). Maalehes ilmunud artiklis tunnistab naine, et suhe endast 36 aastat vanema kunstnikust mehega on karidel. Neil on viie aastane laps, talumaja ja kunstigalerii.