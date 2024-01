TELEARVUSTUS | Miks nii vähe nalja ja naeru?

Kui kellelegi peaks aastavahetusõhtu eest aumärgi kaela riputama, siis ilmselt oleks see TV3. Üksi „Edekabeli“ eest, sest see oli vaat ka ainus, mis südamest naerma pani. Tundub, et saabunud on aeg, mil naljameeste-naiste seas valitseb kummaline ikaldus, sest huumorisaated on kuhugi kadunud. Üksnes „Edekabel“ kõrgub endiselt kui käilakuju. Ning hea, et kõrgub.