Tartu Uue Teatri 2023. aasta: 11 lavastust ja viis esietendust

Lisaks välisele on teatri sees teinegi, palju suurem maailm, kui see, mille sees ta on, on Tartu Uue Teatri meeskond kindel: „See on see, tänu millele ta teoks saab, ja seda tänu inimestele, kes selle nimel iga päev liigutusi teevad. Tartu Uue Teatri 18liikmeline meeskond on sel aastal kõvasti ehitanud, lammutanud, värvinud, kolinud, saaginud, lakkinud, sõitnud, lennanud, arvutanud, joonestanud, nuputanud ja-mida-kõike-veel. Ja loomulikult etendusi andnud, ekspositsiooni avanud ja tänusündmusi korraldanud, seda enam kui 65 tuhandele inimesele.“