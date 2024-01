AASTA 2023 VIIMANE POMMUUDIS | Palju õnne! Gameboy Tetris saab kolmandat korda isaks

Minu selle aasta üks värvikamatest „Hommikusöök staariga“ külalistest oli muusik ja raadiosaatejuht Gameboy Tetris, kodanikunimega Pavel Botšarov (37). Mees tunnistas, et aasta 2023 on olnud tema jaoks täis drastilisi muutusi. Muusik jättis joomise ja liikus soolokarjääri radadele. Mina omakorda ennustasin, et ta saab varsti ka uue naise ning neil sünnib palju lapsi. Täpselt nii läkski!