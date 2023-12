GALERII JA REPORTAAŽ | „Õige algus aastavahetusele“ ehk 5MIINUST ja villemdrillem andsid Tartus raju kontserdi

Laupäevaõhtul on A le Coq spordihoone, kus tavaliselt käib kibe trenn ja toimuvad erinevad võistlused, muudetud tõeliseks peomekaks. Hiigelsuurde saali on püstitatud vägev lava ning valgussõu on vinge. Luues lausa festivali taolise meeleolu. Tõsi, täielikult ei ole võimalik spordihoone vibe’i ära kaotada. Ümberringi vaadates on näha jooksurajad ning spordifännidele mõeldud tribüünid. Õnneks teeb dj Andres Puusepp head tööd ning pidu vingete lugude saatel võib alata.