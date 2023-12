RASKE AASTA HELGEM LÕPP? | Numeroloog Timo Reinpali ennustus Triinu Liisile läks täppi. „Number 1 väljendab naise sünniskeemis raskusi ja võitlusi, mida nad ei taha elus näha.“

Timo Reinpal kirjutas aasta alguses, et seni kuni Triinu Liis ei suuda leida iseendas armastust, on tal raske leida seda ka teistelt. Ka luges numeroloog naise sünnidaatumist välja hirmsa ennustuse lõppevaks aastaks, kus üks häda pidi teisele järgnema. „Tema elutee number on 1, mis on mehelik arengurada. See tähendab, et elu keerdkäigud viskavad teda nii kaua poriauku, kuni ta hakkab sellele vastu võitlema ning küüsi näitama. Number 1 väljendab naise sünniskeemis raskusi ja võitlusi, mida nad reeglina ei taha elus näha. Nr 6 jõunumbris tähistab tasakaalu ja armastust, aga Triinu Liis peab kõigepealt iseendas leidma armastuse,” arvutas Reinpal tuntud suunamudija kohta.