SÜNNIPÄEVAKS DUBAISSE! Anne Veski jagas meeleolukaid peoplaane: naudime elu siin ja praegu!

Anne tunnistas intervjuus Eero Reinule „Stuudio“ saates, et on üks nendest vähestest, kes siiamaani kasutab kalendrimärkmiku. „Kord mul varastati käekott ära ja märkmik jäi kaduma. Pärast seda ma märkmiku kunagi kaasa ei võta, sest seal on mu aju sees,“ selgitab lauljanna, keda ootab ees hoogne aasta. „Hetkeseisuga on mul juba detsembri lõpuni üritusi ja esinemisi kirja pandud,“ märkis töökas artist.